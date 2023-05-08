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В Бурятии открыли бюст Герою России

В Бурятии открыли бюст Герою России
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо. 24/7»
Дмитрий Фаршинев погиб в ходе военной спецопераци

В городе Кяхта открыли бюст Герою России Дмитрию Фаршиневу. Право открыть бюст предоставили маме Героя Татьяне Викторовне Рещиковой, а также первому заместителю председателя правительства Бурятии Всеволоду Мухину. Об этом сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7».

- Нас было 12 человек, мы вступили в неравный бой с усиленной ротой, где было более 7-8 БТР, танков, т.е. численность порядка 80-90 человек. Дмитрий пожертвовал собой, отдал самое дорогое - свою жизнь, дабы отстоять интересы нашей страны, - рассказал на открытии командир взвода.

 
Дмитрий Фаршинев был командиром боевой машины пехоты, в ходе боя лично уничтожил 6 единиц боевой техники, в том числе 1 танк, 2 БТР, 3 автомобиля и до 20 человек личного состава противника.

- Предотвратив окружение сослуживцев, и ценой собственной жизни обеспечил отход товарищей, геройски погиб, - сообщили в «Кяхта-инфо.24/7».



Дмитрию Фаршиневу был 21 год. Он родился 29 мая 2000 года в Иркутске. Служил в десантных войсках в Улан-Удэ. В 2019 году был командирован в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе выполнения специальных обязанностей проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки. Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим. Был награждён медалью «За укрепление боевого содружества».

Погиб 5 апреля 2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Награждён звездой Героя Российской Федерации (посмертно).


Герой России

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