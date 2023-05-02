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В Бурятии у сельчан забрали мусорный контейнер

В Бурятии у сельчан забрали мусорный контейнер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Без бака людей оставили из-за животных, лакомящихся отходами

Жителей баунтовского села Багдарин до глубины души возмутило исчезновение контейнера для отходов, стоявшего возле одного из домов на улице Степная. Они сообщили об этом в группе «Баунт-инфо.24/7».

- Скажите, пожалуйста, почему убрали мусорный бак? Мы, рядом живущие, тоже пользуемся им постоянно – за что и платим за мусор, – заявили сельчане.

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО – компании «ЭкоАльянс» – отметила: на этой улице достаточно контейнеров и даже имеется контейнерная площадка.

- Расстояние между баками – согласно СанПиНу. Кроме того, поступали жалобы, что приходится постоянно убирать мусор после того, как там побывают животные. Поэтому контейнер решили убрать, – цитирует её «Баунт-инфо.24/7».
мусор контейнеры

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