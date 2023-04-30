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В Улан-Удэ днём до +22 градусов

В Улан-Удэ днём до +22 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По Бурятии прогнозируется тёплая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 апреля по республике: по южной половине переменная облачность, преимущественно без осадков, днём тёплая погода. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами -2,-7, днём +20, +25, местами +14, +19.

По северной половине и Прибайкалью переменная облачность, утром и днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северному Прибайкалью до умеренных осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью от +1 до -4, местами -5,-10, днём +12, +17, местами +4, +9.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днём 5-10 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +20, +22.

прогноз погоды

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