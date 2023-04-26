В Агинском округе расширят национальный театр

Общество, Фото: пресс-служба Агинского Бурятского округа

У «Амар сайна» появится новый репетиционный зал



В административном центре Агинского Бурятского округа приступили к возведению пристройки к зданию национального театра песни и танца «Амар сайн». Стоимость работ - 9,6 миллиона рублей, средства выделили из президентской единой субсидии.



- Расширения помещения мы очень ждали. Условия для репетиций очень важны, они создают хорошую атмосферу, настроение, чтобы мы радовали своих зрителей новыми постановками, - рассказала директор театра Оюна Дарижапова.



В течение строительного сезона подрядчику предстоит возвести пристрой общей площадью 120 квадратных метров, где разместят репетиционный зал и тёплый туалет. В настоящее время на строительной площадке на завершающей стадии работы по устройству фундамента.



Объект должны достроить к 30 сентября этого года, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

