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В Агинском округе расширят национальный театр

В Агинском округе расширят национальный театр
Общество,  Фото:пресс-служба Агинского Бурятского округа
У «Амар сайна» появится новый репетиционный зал

В административном центре Агинского Бурятского округа приступили к возведению пристройки к зданию национального театра песни и танца «Амар сайн». Стоимость работ - 9,6 миллиона рублей, средства выделили из президентской единой субсидии.

- Расширения помещения мы очень ждали. Условия для репетиций очень важны, они создают хорошую атмосферу, настроение, чтобы мы радовали своих зрителей новыми постановками, - рассказала директор театра Оюна Дарижапова.

В течение строительного сезона подрядчику предстоит возвести пристрой общей площадью 120 квадратных метров, где разместят репетиционный зал и тёплый туалет. В настоящее время на строительной площадке на завершающей стадии работы по устройству фундамента.

Объект должны достроить к 30 сентября этого года, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край театр строительство

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