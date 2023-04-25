То, что у женщины были водительские права, выявила прокурорская проверка
У жительницы Курумканского района Бурятии отобрали водительские права. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, женщина состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права сельчанки на управление транспортными средствами до снятия медицинских противопоказаний.
Суд требования прокурора удовлетворил.
В Бурятии алкоголичку лишили водительских прав
Общество, Фото:
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