В Бурятии алкоголичку лишили водительских прав

То, что у женщины были водительские права, выявила прокурорская проверка



У жительницы Курумканского района Бурятии отобрали водительские права. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, женщина состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.



Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права сельчанки на управление транспортными средствами до снятия медицинских противопоказаний.



Суд требования прокурора удовлетворил.

