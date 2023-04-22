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В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии тушат два лесных пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителям республики напоминают, в Бурятии действует особый противопожарный режим 

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Баунтовском и Муйском районах. Два пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за линейных объектов.

На тушении работали 79 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники.

- Общая площадь, пройденная огнём, составляет 136 га, из которых 5 - лесная площадь. Возгорание в Муйском районе ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 22 апреля продолжается работа по тушению 2 лесных пожаров в Баунтовском районе.

Жителям республики напоминают, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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