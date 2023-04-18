В Бурятии выберут лучшего педагога-психолога

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В столице республики проходит региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства



18 апреля в Улан-Удэ собрались 16 педагогов-психологов, победивших в заочном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2023» в Бурятии.



Все участники очного этапа работают в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типов, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, расположенных на территории республики.



Сегодня участники дали свой «Мастер-класс» в Бурятском республиканском институте образовательной политики в рамках очного этапа конкурса. «Мастер-класс» проходил в соответствии с регламентом: 15 минут на выступление участника, 5 минут на вопросы членов Экспертной комиссии.



На этом этапе участники выступали перед коллегами и членами жюри, демонстрировали опыт реализации психолого-педагогической практики и/или инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, на который конкурсанты опираются в рамках своей профессиональной деятельности. Тема мастер-класса участники определили самостоятельно на основе положений профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».



В этом конкурсе также были задействованы волонтёры – студенты психологических факультетов и другие конкурсанты.



А уже завтра после финального этапа конкурса «Профессиональный кейс» станет известно имя победителя, который будет представлять Бурятию в федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России — 2023».



Победитель, призёры и лауреаты будут награждены дипломами и призами, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



