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На западе России увековечат память погибших в ВОВ забайкальцев

На западе России увековечат память погибших в ВОВ забайкальцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Мемориальные знаки появятся в Ленинградской и Калужской областях

В Забайкальском крае для увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны проводится работа по созданию мемориальных комплексов, открытию «Парт Героев» и сбор материалов для «Книги памяти». Об этом 11 апреля рассказали в ходе заседания краевого оргкомитета «Победа» по подготовке празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Сегодня с региональным отделением «Российского военно-исторического общества» ведём работу по увековечиванию памяти забайкальцев-защитников Ленинграда на мемориальном комплексе «Невский пятачок». Буквально в конце апреля, начале мая будет определена дата и мемориальный знак будет там открыт. Аналогичный знак на мемориальном комплексе военно-исторического музея «Зайцева гора» в Калужской области осуществляется по инициативе сенатора Сергея Михайлова. Он является председателем попечительского совета регионального отделения РВИО. В конце апреля будем открывать этот знак, - объяснила вице-премьер краевого правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова.

Также она сообщила, что школьные, муниципальные, государственные музеи и архивы края ведут работу по созданию «Книги памяти». В предыдущие годы были созданы и изданы бумажные «Книги памяти», а эта будет электронного формата. На сегодня в Минобороны РФ направлена почти тысяча сканов документов на 186 человек из семи населённых пунктов региона.

- В этом направлении я призываю всех руководителей активизироваться. Каждый участник Великой Отечественной войны должен быть внесён со всеми документами и фотографиями в «Книгу памяти» нашей страны. Это электронная база данных, где любой сможет по фамилии получить информацию о том или ином бойце, - добавила Татьяна Цымпилова.

Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, кроме того, ведётся работа по созданию мемориальных комплексов, посвящённых памяти героев СВО. На сегодня принято решение о создании таких комплексов в Чите, Борзе, Краснокаменске и Агинском. Также в регионе ежегодно благоустраиваются воинские захоронения, наносятся имена погибших бойцов ВОВ. В этом году запланировано благоустройство четырёх воинских захоронений – в Оловяннинском и Нерчинско-Заводском районах. 
Забайкальский край Великая Отечественная мемориал книга памяти День Победы

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