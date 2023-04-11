В улан-удэнской колонии прошла выставка «Очумелые ручки»





В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ прошла выставка изделий, изготовленных осуждёнными на кружках.Женщины, состоящие в кружке изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Акварель» и кружке вязания «Очумелые ручки», представили на выставке свои поделки из бисера, рисунки, картины, вязаные игрушки.- В учреждении работают такие кружки как литературный, корреспондентский, кулинарный, волонтёрский, психологический, кружок художественной самодеятельности, кройки и шитья, и оздоровительной гимнастики. Работа в кружках помогает разнообразить досуг осуждённых и сделать что-нибудь полезное, сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.В колонии № 7 часто проходят разного рода мероприятия – кулинарные мастер-классы, физические зарядки, выставки, творческие конкурсы, викторины и многое другое.