В улан-удэнской колонии прошла выставка «Очумелые ручки»

Осуждённые представили свои поделки из бисера, рисунки, картины, вязаные игрушки
В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ прошла выставка изделий, изготовленных осуждёнными на кружках.
Женщины, состоящие в кружке изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Акварель» и кружке вязания «Очумелые ручки», представили на выставке свои поделки из бисера, рисунки, картины, вязаные игрушки.
- В учреждении работают такие кружки как литературный, корреспондентский, кулинарный, волонтёрский, психологический, кружок художественной самодеятельности, кройки и шитья, и оздоровительной гимнастики. Работа в кружках помогает разнообразить досуг осуждённых и сделать что-нибудь полезное, сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В колонии № 7 часто проходят разного рода мероприятия – кулинарные мастер-классы, физические зарядки, выставки, творческие конкурсы, викторины и многое другое.
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