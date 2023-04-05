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В двух районах Бурятии обустроят модельные библиотеки

В двух районах Бурятии обустроят модельные библиотеки
Общество,  Фото:минкультуры РБ
На реконструкцию из федерального бюджета выделено 15 миллионов рублей

В 2023 году для читателей Тарбагатайского и Мухоршибирского районов Бурятии откроют свои двери две современные муниципальные библиотеки.

- Эти библиотеки победили в федеральном конкурсном отборе на создание модельных библиотек. На создание нового пространства, обновление библиотечного фонда и оборудования Мухоршибирская межпоселенческая центральная библиотека получила 10 млн руб. из средств федерального бюджета, а Тарбагатайская детская библиотека – 5 млн. руб. На остальной ремонт в библиотеках из местного бюджета выделено дополнительно по 3 миллиона рублей, - сообщили в республиканском министерстве культуры.


В Мухоршибирской центральной библиотеке кардинальный ремонт не потребуется. Здание районного дома культуры, в котором она находится, было построено недавно, в 2017 году. В библиотеке обустроят индивидуальные рабочие места с компьютером для читателей и выделят комнаты для персонала. Сейчас уже ведутся работы по ремонту потолка, напольных и настенных покрытий, установке дверных блоков, электромонтажные работы.

В Тарбагатайской детской библиотеке заменят систему теплоснабжения, обустроят универсальный санузел и пандус при входе в здание. Внутри с помощью перегородок будет произведено зонирование помещений, организовано небольшое помещение книгохранения с мобильными стеллажами. Полностью заменят пол, смонтируют натяжные потолки, заменят дверные блоки, произведут электромонтажные и отделочные работы. Сейчас бригада строителей производит демонтажные работы.

Во время ремонта библиотеки продолжат работу по обслуживанию пользователей, и проведению мероприятий в других зданиях.




библиотека культура

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