Указ о присвоении подписал Владимир Путин
Дугаржап Жаргалов – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории по вольной борьбе Могойтуйской районной детско-юношеской спортивной школы Агинского Бурятского округа. Указ о присвоении ему почётного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» глава государства подписал 3 апреля.
Как рассказали специалисты спортшколы, уроженец села Догой Могойтуйского района внёс большой вклад в развитие вольной борьбы в Забайкалье. Он воспитал мастеров спорта международного класса, чемпионов мира, Европы и России, чемпионов и призёров первенств страны, Дальневосточного федерального округа.
По инициативе тренера в посёлке построили общежитие для спортсменов, где проживают более 20 сильнейших борцов из сёл Могойтуйского района.
Сам Дугаржап Жаргалов – мастер спорта СССР по вольной борьбе, многократный чемпион всероссийского турнира на призы Героя Советского Союза Базара Ринчино, имеет звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Забайкальского края». Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»
Общество, Фото:
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