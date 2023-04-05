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Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»

Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»
Общество,  Фото:администрация Агинского Бурятского округа
Указ о присвоении подписал Владимир Путин

Дугаржап Жаргалов – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории по вольной борьбе Могойтуйской районной детско-юношеской спортивной школы Агинского Бурятского округа. Указ о присвоении ему почётного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» глава государства подписал 3 апреля.

Как рассказали специалисты спортшколы, уроженец села Догой Могойтуйского района внёс большой вклад в развитие вольной борьбы в Забайкалье. Он воспитал мастеров спорта международного класса, чемпионов мира, Европы и России, чемпионов и призёров первенств страны, Дальневосточного федерального округа.

По инициативе тренера в посёлке построили общежитие для спортсменов, где проживают более 20 сильнейших борцов из сёл Могойтуйского района.

Сам Дугаржап Жаргалов – мастер спорта СССР по вольной борьбе, многократный чемпион всероссийского турнира на призы Героя Советского Союза Базара Ринчино, имеет звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Забайкальского края». Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Агинский Бурятский округ спорт почетное звание звание вольная борьба

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