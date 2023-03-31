В селе в Бурятии люди тонут в огромных лужах

Они не могут подобраться к своим домам и вынуждены лезть в окна





Настоящий весенний потоп случился в селе Острог в Прибайкальском районе. Местные жители пожаловались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что из-за затопленных дорог не могут даже пройти к своим домам.- Вылезаю в окно и прохожу через соседку . Это просто ужас! В ограде то же самое происходит. С трудом пробираемся к дровам или чтобы накачать воды. Дети в школу пройти не могут, – посетовала одна из сельчанок.В Минтрансе Бурятии пояснили, что на месте уже побывали сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодор» и глава поселения. В ведомстве заверили: в этом месте обустроят кювет, появление которого, судя по всему, должно как-то решить проблему.