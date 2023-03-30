На одной из улиц в Улан-Удэ убрали двустороннее движение

Транспорт там теперь будет ездить только в одном направлении

















В четверг, 30 марта, в столице Бурятии изменится схема движения транспорта на участке на улице Московская в Железнодорожном районе. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.Вместо двустороннего движения там организовали одностороннее. Таковы, как выяснилось, требования ГИБДД.- Движение будет осуществляться по улице Московская – от улицы Революции 1905 года до Цивилёва, – отметили в мэрии и призвали водителей быть внимательнее.