Им вручили свидетельства о присвоении квалификаций
22 осуждённых, отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе, успешно освоили учебную программу по профессии «Подсобный рабочий».
- Профессию они получили в филиале федерального казённого профессионального образовательного учреждения № 259, расположенного на территории исправительного учреждения. По окончании курса обучения им вручили свидетельства о присвоении квалификаций, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Получение профессионального образования позволяет осуждённым не только работать и выплачивать иски потерпевшим, но и даёт возможность устроиться на работу после освобождения, что способствует их успешной ресоциализации и адаптации в обществе.
В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
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