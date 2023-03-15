В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Им вручили свидетельства о присвоении квалификаций



22 осуждённых, отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе, успешно освоили учебную программу по профессии «Подсобный рабочий».



- Профессию они получили в филиале федерального казённого профессионального образовательного учреждения № 259, расположенного на территории исправительного учреждения. По окончании курса обучения им вручили свидетельства о присвоении квалификаций, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Получение профессионального образования позволяет осуждённым не только работать и выплачивать иски потерпевшим, но и даёт возможность устроиться на работу после освобождения, что способствует их успешной ресоциализации и адаптации в обществе.

