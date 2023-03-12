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В Улан-Удэ отключали электричество из-за перегрузки электросетей

В Улан-Удэ отключали электричество из-за перегрузки электросетей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Время отключения превысило 2 часа

В субботу, 11 марта, часть Октябрьского района Улан-Удэ попала под аварийное отключение электричества. Оперативные службы сообщают, что причиной стало превышение нагрузок потребителями.

В итоге из-за перегрузки электросетей в 12:25 без света остались жители улиц Аргунская, Сумская, Зейская, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик».

Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 14:20 энергетики запитали по резервной схеме всех потребителей, кроме СНТ «Строитель» и СНТ «Пищевик». К последним электричество вернулось в 14:59. Общее время отключения составило 2 часа 34 минуты. 
отключение света

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