Дороги в Улан-Удэ все выходные чистили от снега и наледи

Коммунальщики привели в порядок 15 скользких участков



На минувших выходных от снега и наледи в столице Бурятии расчистили улицы Столбовая, Спартака, Павлова, Ключевская, Бабушкина, Гагарина, Гарнаева, Балдынова, Комарова, Свердлова, а также дороги в 102, 110, 112 и 113 микрорайонах и остановочные карманы в микрорайоне Верхняя Берёзовка. Итого – полтора десятка скользких мест.



Кроме того, за два дня в городе «пропесочили» 200 участков. Некоторые при необходимости подсыпали повторно. Об этом сообщил на очередном брифинге в мэрии замглавы комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству Игорь Мункуев.



- Основной упор сделали на теневые стороны города, пешеходные переходы, перекрёстки, крутые спуски и подъёмы, – отметил он.



Сотрудники КБУ вручную скалывали наледь и подсыпали песком тротуары на бульваре Карла Маркса, улицах Сухэ-Батора, Гастелло, Ринчино и Коммунистическая, в сотых кварталах и скверах на улице Чкалова и «Детство».



Комбинат отвечает только за порядок на территориях, находящихся в муниципальной собственности, а придомовые по закону должны убирать управляющие компании и ТСЖ.



Наледь у многоэтажек, на которую сейчас жалуются улан-удэнцы, образовалась из-за того, что многие «управляшки» вовремя не избавили крыши от снега. Сейчас эти организации проверяют сотрудники управления административного контроля. Нарушителям грозят немалые штрафы.



Кроме того, в этот уик-энд коммунальщики «осушили» лужи на улицах Дальневосточная, Жуковского, на проспекте Победы, в микрорайоне Радужный и на Читинском переезде. В общей сложности они откачали 25 кубометров воды.

