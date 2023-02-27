В Улан-Удэ осуждённые попали на приём к зампрокурора и начальнику УФСИН

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Люди обращались с разными вопросами



В уголовно-исполнительной инспекции начальник управления Сергей Кудрявцев, совместно с первым заместителем прокурора по Бурятии Алексеем Шевченко провёл приём граждан, осуждённых к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.



Обращения граждан и их родственников касались вопросов восстановления в родительских правах, вопросов оформления и восстановления документов, получения социальных выплат, оформления инвалидности.



Все обращения в письменной форме были переданы для дальнейшего решения сотрудникам уголовно-исполнительной системы и прокуратуры Бурятии.

