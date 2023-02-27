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В Улан-Удэ осуждённые попали на приём к зампрокурора и начальнику УФСИН

В Улан-Удэ осуждённые попали на приём к зампрокурора и начальнику УФСИН
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Люди обращались с разными вопросами

В уголовно-исполнительной инспекции начальник управления Сергей Кудрявцев, совместно с первым заместителем прокурора по Бурятии Алексеем Шевченко провёл приём граждан, осуждённых к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Обращения граждан и их родственников касались вопросов восстановления в родительских правах, вопросов оформления и восстановления документов, получения социальных выплат, оформления инвалидности.

Все обращения в письменной форме были переданы для дальнейшего решения сотрудникам уголовно-исполнительной системы и прокуратуры Бурятии.
УФСИН приём граждан

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