Люди обращались с разными вопросами
В уголовно-исполнительной инспекции начальник управления Сергей Кудрявцев, совместно с первым заместителем прокурора по Бурятии Алексеем Шевченко провёл приём граждан, осуждённых к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.
Обращения граждан и их родственников касались вопросов восстановления в родительских правах, вопросов оформления и восстановления документов, получения социальных выплат, оформления инвалидности.
Все обращения в письменной форме были переданы для дальнейшего решения сотрудникам уголовно-исполнительной системы и прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые попали на приём к зампрокурора и начальнику УФСИН
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