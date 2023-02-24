У лошадей в районе Бурятии обнаружили лептоспироз

Больных животных пришлось срочно изолировать







Больных животных изолировали от здорового поголовья. Их ждёт лечение антибиотиками. Оздоровлённых лошадей после вакцинации переведут в чистое продезинфицированное помещение.



Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека. В КФХ ввели карантин.



- Его снимут после получения отрицательных результатов для контроля эффективности проведённых мероприятий, – отметили в управлении ветеринарии.



Во время карантина запрещаются ввоз и вывоз животных. Кроме того, их нельзя выпускать на пастбища и к открытым водоёмам.



Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Болезнь может передаваться через загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой.





У трёх лошадей, принадлежащих главе крестьянского хозяйства в Мухоршибирском районе, нашли лептоспироз. Инфекционное заболевание у них выявили 22 февраля после лабораторных исследований. Об этом сообщили накануне в республиканском управлении ветеринарии.