В Бурятии 14-летние подростки смогут работать без согласия опеки

Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей
С 1 марта 2023 года все 14-летние россияне, включая жителей Бурятии, смогут официально устраиваться на работу без разрешения органов опеки. Ранее оно было обязательным.
Для заключения трудового договора несовершеннолетним понадобится только согласие одного из родителей. Правда, есть одно условие – трудиться они смогут лишь в свободное от учёбы время.
- Работодателей при этом освободят от обязательного медосмотра подростков – для их трудоустройства подойдёт справка из поликлиники, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на агентство занятости населения РБ.
Всего, по данным ведомства, в республике в ушедшем 2022 году официально трудоустроили 2562 ребёнка, которым ещё нет 18 лет.
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Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей
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