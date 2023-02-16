В Улан-Удэ начала работу выставка «Живой глины»

Она посвящена встрече Нового года по лунному календарю



В Улан-Удэнском филиале Кяхтинского краеведческого музея откроется выставка праздничных работ образцовой студии керамики «Живая глина», посвященных празднику Белого месяца



16 февраля в Улан-Удэ состоялось открытие выставки творческих работ воспитанников образцовой студии керамики «Живая глина» детской школы искусств №3. Мероприятие прошло в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева.



Буддийская атрибутика, традиционные предметы быта, декоративные тарелки, панно с бурятскими орнаментами, куклы и многие другие сувенирные изделия из различных видов глины – всё это можно увидеть на выставке «Хонхын аялга» («Звон колокольчиков»), посвящённой встрече Нового года по лунному календарю. Свои работы представили учащиеся студии керамики под руководством Виктории Цыреновой. Дети применяют различные техники: ручная лепка из цельного куска, пластовая техника, круговой налеп, теснение, рельеф, горельеф и роспись.



- Особенности в работе с глиной являются признанным психотерапевтическим средством. Союз человека и глины даёт удивительные результаты: благодаря лепке человек может научиться управлять собой и своими эмоциями, развивает моторику, а самое главное – получает возможность почувствовать себя творцом, – рассказала руководитель студии «Живая глина».



Выставка продлится по 28 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ со ссылкой на филиал Кяхтинского краеведческого музея.



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