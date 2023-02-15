В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку

В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше



17 февраля в Бичурском районе Бурятии пройдёт акция, посвящённая бурятскому языку. В 13:00 в большом зале администрации состоится тотальный диктант.



Как сообщает пресс-служба администрации Бичурского района, к участию приглашаются всех желающие от 13 лет и старше. Заявки принимаются до 16 февраля.



Итоги акции подведут по номинациям:

- «Эрхим зүб бэшэгшэ» - «Самый грамотный»;

- «Эрхим бэшэгшэ – наһанай амаралтада гарагша» - «Самый грамотный пенсионер»;

- «Эрхим бэшэгшэ – албан тушаалтан» - «Самый грамотный служащий»;

- «Эрхим бэшэгшэ – олзын хэрэг эрхилэгшэ» - «Самый грамотный в бизнес сфере»;

- «Эрхим бэшэгшэ һурагша/оюутан» - «Самый грамотный учащийся»;

- «Эрхим сэбэрээр бэшэгшэ» - «Лучшее каллиграфическое письмо».



Возрастное ограничение: 12+.

