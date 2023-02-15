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В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку

В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше

17 февраля в Бичурском районе Бурятии пройдёт акция, посвящённая бурятскому языку. В 13:00 в большом зале администрации состоится тотальный диктант.

Как сообщает пресс-служба администрации Бичурского района, к участию приглашаются всех желающие от 13 лет и старше. Заявки принимаются до 16 февраля.

Итоги акции подведут по номинациям:
- «Эрхим зүб бэшэгшэ» - «Самый грамотный»;
- «Эрхим бэшэгшэ – наһанай амаралтада гарагша» - «Самый грамотный пенсионер»;
- «Эрхим бэшэгшэ – албан тушаалтан» - «Самый грамотный служащий»;
- «Эрхим бэшэгшэ – олзын хэрэг эрхилэгшэ» - «Самый грамотный в бизнес сфере»;
- «Эрхим бэшэгшэ һурагша/оюутан» - «Самый грамотный учащийся»;
- «Эрхим сэбэрээр бэшэгшэ» - «Лучшее каллиграфическое письмо».

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия диктант Бичурский район бурятский язык акция

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