В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше
17 февраля в Бичурском районе Бурятии пройдёт акция, посвящённая бурятскому языку. В 13:00 в большом зале администрации состоится тотальный диктант.
Как сообщает пресс-служба администрации Бичурского района, к участию приглашаются всех желающие от 13 лет и старше. Заявки принимаются до 16 февраля.
Итоги акции подведут по номинациям:
- «Эрхим зүб бэшэгшэ» - «Самый грамотный»;
- «Эрхим бэшэгшэ – наһанай амаралтада гарагша» - «Самый грамотный пенсионер»;
- «Эрхим бэшэгшэ – албан тушаалтан» - «Самый грамотный служащий»;
- «Эрхим бэшэгшэ – олзын хэрэг эрхилэгшэ» - «Самый грамотный в бизнес сфере»;
- «Эрхим бэшэгшэ һурагша/оюутан» - «Самый грамотный учащийся»;
- «Эрхим сэбэрээр бэшэгшэ» - «Лучшее каллиграфическое письмо».
Возрастное ограничение: 12+.
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
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