15 февраля

14 февраля

Популярное

В Усть-Ордынском округе проведут Зимние бурятские игры

В Усть-Ордынском округе проведут Зимние бурятские игры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В этнофестивале примут участие гости из соседних регионов

С 25 по 26 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе будет проходить межрегиональный бурятский этнофестиваль «III Yбэлэй буряад арадай наадан». Третьи зимние народные бурятские игры состоятся в посёлке Усть-Ордынский.

Этнофест будет разделён на два блока: состязания в народных играх и состязания в специальных конкурсах. Мероприятия пройдут на базе двух площадок: кафе «Хан Юрта» и Усть-Ордынского буддийского дацана «Гедэн тубдэн Даржалин».

Спортсмены посоревнуются в таких играх, как «Мушхуурга таталга» – перетягивание кожемялки, более известное как перетягивание палки; «hэер шаалган» - разбивание хребтовой кости; «Мори буляалдаан» – отбирание лошади или бой соломенными подушками на козле; а также многих других.

- Уникальность мероприятия в том, что это первые Зимние игры для бурятского народа. Вторая особенность — это в полном смысле народное мероприятие: народ сам формирует призовой фонд, потом сам участвует, играет и выигрывает эти призы. Также народ, то есть общественная организация, организует этот фестиваль. В этнофестивале примет участие около 500 человек, не включая артистов, творческие коллективы, технические и административные службы, — пояяснил Родион Шантанов, председатель Иркутской региональной общественной организации «Возрождение».

Общая сумма призового фонда, которую планируется собрать, — 500 000 рублей. В качестве живых подарков для победителей в номинациях этнофестиваля соберут 26 баранов. А абсолютному чемпиону планируется вручить коня. Об этом сообщает портал «Культура 38» сос ссылкой на Иркутскую региональную общественную организацию «Возрождение».

Возрастное ограничение: 6+.

Из истории фестиваля

Идея о создании фестиваля народных бурятских игр возникла у основателя общественной организации «Возрождение» Варвары Хангуевой. В 2020 году она собрала команду и успешно воплотила идею в жизнь. Первый этнофестиваль народных бурятских игр прошёл в Усть-Ордынском в феврале 2021 года при поддержке большого количества людей из посёлка. Множество предпринимателей и обычных граждан внесли свой вклад в призовой фонд, большая поддержка была оказана со стороны администраций местного, районного и окружного уровней. Основные мероприятия прошли в закрытом формате, только для жителей посёлка, на территориях Усть-Ордынского буддийского дацана и спортивного комплекса «Лидер».

Затем была проведена реструктуризация фестиваля, от первого формата осталось только название. Вторые зимние игры были также посвящены празднованию Белого месяца и прошли в феврале 2022 года. Открытый формат позволил допустить участников из других регионов. По завершении игр было принято решение утвердить третий этнофест, но уже официально межрегионального уровня.

национальные виды спорта Усть-Ордынский Бурятский округ спорт фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино
В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино
Общество, 15.02.2023
Гостями соревнований станут спортсмены из Монголии, Бурятии, Иркутской области и других регионов
В Иркутской области отметят Сагаалган
В Иркутской области отметят Сагаалган
Общество, 15.02.2023
В дни праздника в регионе проведут множество праздничных мероприятий
Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Общество, 15.02.2023
Финальный концерт состоится 30 марта
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Общество, 15.02.2023
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
Общество, 15.02.2023
Власти вынесли этот вопрос на всеобщее голосование
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество, 15.02.2023
В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка
В Забайкалье собираются создать Горную академию
В Забайкалье собираются создать Горную академию
Общество, 15.02.2023
Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Общество, 15.02.2023
В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Общество, 15.02.2023
В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Общество, 15.02.2023
На Дальнем Востоке создан консорциум по опережающей подготовке кадров для горнодобывающей отрасли
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Общество, 15.02.2023
В этномузее отметят праздник Белого месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^