В Усть-Ордынском округе проведут Зимние бурятские игры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В этнофестивале примут участие гости из соседних регионов



С 25 по 26 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе будет проходить межрегиональный бурятский этнофестиваль «III Yбэлэй буряад арадай наадан». Третьи зимние народные бурятские игры состоятся в посёлке Усть-Ордынский.



Этнофест будет разделён на два блока: состязания в народных играх и состязания в специальных конкурсах. Мероприятия пройдут на базе двух площадок: кафе «Хан Юрта» и Усть-Ордынского буддийского дацана «Гедэн тубдэн Даржалин».



Спортсмены посоревнуются в таких играх, как «Мушхуурга таталга» – перетягивание кожемялки, более известное как перетягивание палки; «hэер шаалган» - разбивание хребтовой кости; «Мори буляалдаан» – отбирание лошади или бой соломенными подушками на козле; а также многих других.



- Уникальность мероприятия в том, что это первые Зимние игры для бурятского народа. Вторая особенность — это в полном смысле народное мероприятие: народ сам формирует призовой фонд, потом сам участвует, играет и выигрывает эти призы. Также народ, то есть общественная организация, организует этот фестиваль. В этнофестивале примет участие около 500 человек, не включая артистов, творческие коллективы, технические и административные службы, — пояяснил Родион Шантанов, председатель Иркутской региональной общественной организации «Возрождение».



Общая сумма призового фонда, которую планируется собрать, — 500 000 рублей. В качестве живых подарков для победителей в номинациях этнофестиваля соберут 26 баранов. А абсолютному чемпиону планируется вручить коня. Об этом сообщает портал «Культура 38» сос ссылкой на Иркутскую региональную общественную организацию «Возрождение».



Возрастное ограничение: 6+.



Из истории фестиваля



Идея о создании фестиваля народных бурятских игр возникла у основателя общественной организации «Возрождение» Варвары Хангуевой. В 2020 году она собрала команду и успешно воплотила идею в жизнь. Первый этнофестиваль народных бурятских игр прошёл в Усть-Ордынском в феврале 2021 года при поддержке большого количества людей из посёлка. Множество предпринимателей и обычных граждан внесли свой вклад в призовой фонд, большая поддержка была оказана со стороны администраций местного, районного и окружного уровней. Основные мероприятия прошли в закрытом формате, только для жителей посёлка, на территориях Усть-Ордынского буддийского дацана и спортивного комплекса «Лидер».



Затем была проведена реструктуризация фестиваля, от первого формата осталось только название. Вторые зимние игры были также посвящены празднованию Белого месяца и прошли в феврале 2022 года. Открытый формат позволил допустить участников из других регионов. По завершении игр было принято решение утвердить третий этнофест, но уже официально межрегионального уровня.



