В Бурятии теннисисты поборются за призы Буддийского университета

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С 9 по 12 февраля в селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Спортивное мероприятие посвящено предстоящему празднику Белого Месяца – Сагаалгану. Соревнования пройдут в местном физкультурно-оздоровительном центре.Участвовать будут теннисисты в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 20 лет. Также к турниру допускаются взрослые мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.Заявки на участие принимаются до 8 февраля.