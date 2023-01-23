23 января

22 января

Популярное

В Бурятии теннисисты поборются за призы Буддийского университета

В Бурятии теннисисты поборются за призы Буддийского университета
Общество,  Фото:Буддийская Традиционная Сангха
Заявки на участие принимаются до 8 февраля

С 9 по 12 февраля в селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Спортивное мероприятие посвящено предстоящему празднику Белого Месяца – Сагаалгану. Соревнования пройдут в местном физкультурно-оздоровительном центре.

Участвовать будут теннисисты в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 20 лет. Также к турниру допускаются взрослые мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.

Заявки на участие принимаются до 8 февраля.


Возрастное ограничение 0+
спорт настольный теннис

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске температура воздуха опускалась до -46
В Иркутске температура воздуха опускалась до -46
Общество, 23.01.2023
Такая температура зафиксирована в 8 часов утра
«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть
«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть
Общество, 23.01.2023
В итоге рядом с гонщиками на льду озера оказались белый медведь и огромные нерпы
Раненого на СВО военного из Бурятии наградили орденом Мужества
Раненого на СВО военного из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 23.01.2023
После лечения в госпитале он вернулся на спецоперацию
Пациенты Тункинской больницы могут пройти бесплатное обследование в Центре ядерной медицины
Пациенты Тункинской больницы могут пройти бесплатное обследование в Центре ядерной медицины
Общество, 23.01.2023
Для этого не потребуется даже наличие собственного транспорта
В школах Улан-Удэ отменили занятия у второй смены
В школах Улан-Удэ отменили занятия у второй смены
Общество, 23.01.2023
В городе по-прежнему стоят сильные морозы
Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод
Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод
Общество, 23.01.2023
Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд
Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Общество, 23.01.2023
«Очень своевременная замена нашей старой технике», - рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев
Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Общество, 23.01.2023
Они рассказали, когда лучше планировать свои дела представителям разных знаков восточного гороскопа
В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
Общество, 23.01.2023
Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности
В районе Бурятии не оказалось спецтехники для новых евроконтейнеров
В районе Бурятии не оказалось спецтехники для новых евроконтейнеров
Общество, 23.01.2023
Их решили передать в образовательные учреждения
В Бурятии прокуратура выявила нарушение по нацпроекту «Культура»
В Бурятии прокуратура выявила нарушение по нацпроекту «Культура»
Общество, 23.01.2023
Виновных привлекли к административной ответственности 
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 23.01.2023
Утром местами по региону морозные туманы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^