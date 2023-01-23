В Бурятии теннисисты поборются за призы Буддийского университета

Заявки на участие принимаются до 8 февраля
С 9 по 12 февраля в селе Иволгинск Иволгинского района Бурятии пройдёт турнир по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Спортивное мероприятие посвящено предстоящему празднику Белого Месяца – Сагаалгану. Соревнования пройдут в местном физкультурно-оздоровительном центре.
Участвовать будут теннисисты в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 20 лет. Также к турниру допускаются взрослые мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.
Заявки на участие принимаются до 8 февраля.
Возрастное ограничение 0+
Такая температура зафиксирована в 8 часов утра
В итоге рядом с гонщиками на льду озера оказались белый медведь и огромные нерпы
Заявки на участие принимаются до 8 февраля
После лечения в госпитале он вернулся на спецоперацию
Для этого не потребуется даже наличие собственного транспорта
В городе по-прежнему стоят сильные морозы
Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд
«Очень своевременная замена нашей старой технике», - рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев
Они рассказали, когда лучше планировать свои дела представителям разных знаков восточного гороскопа
Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности
Их решили передать в образовательные учреждения
Он образовался прямо на стекле машины
На улице было -40
Виновных привлекли к административной ответственности
Утром местами по региону морозные туманы