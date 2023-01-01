Забайкалье примет Рождественский фестиваль

На мероприятии ожидается приезд именитых артистов



В Чите с 4 января пройдёт Рождественский фестиваль «Донбасс и Забайкалье. Вместе». В первый день на сцене Забайкальского краевого училища искусств состоится открытие мероприятия. Гостей ждёт концерт (6+) скрипичной и фортепианной музыки с участием лауреата всероссийских и международных конкурсов Петра Лундстрема (скрипка) и лауреата многих международных конкурсов Олега Худякова (фортепиано).



5 января на сцене Дома офицеров Забайкальского края состоится концерт группы «Джанго» (6+). С ними на сцену выйдет поэтесса Анна Ревякина.



7 января в камерном зале Забайкальской краевой филармонии им. О.Л.Лундстрема состоится рождественский концерт (6+) лауреата всероссийских и международных конкурсов Полины Лундстрем (скрипка) и лауреата многих международных конкурсов Олега Худякова (фортепиано). Также в этот день на сцене филармонии выступит фольклорный ансамбль «Читинская слобода» (6+).



8 января на сцене большого концертного зала Забайкальской филармонии даст концерт российская рок-группа «Калинов Мост» (12+). Вместе с российской поэтессой Анной Долгаревой они представят зрителям специально подготовленную для фестиваля программу.



9 января на сцене Забайкальской краевой филармонии пройдет концерт российской музыкальной группы, играющей в стиле русский рок, блюз, гранж и фолк, «Зверобой» и российского поэта, переводчика, публициста Игоря Караулова (12+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

