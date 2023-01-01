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В посёлке Бурятии 1 января открылся новый музей

В посёлке Бурятии 1 января открылся новый музей
Общество,  Фото:туристский информационный центр «Байкал»
Он расположен в Баргузинском районе

В новом году в Бурятии начало свою работу новое выставочное пространство. Дом-музей расположен в посёлке Усть-Баргузин, на улице Ленина, 65.

Музей открыл свои двери 1 января. Здесь посетители смогут увидеть коллекции старинных кружев, рушников, одежды, подзоров и миниатюрных керосиновых ламп. Также представлены предметы старины и новогодних значков СССР. Об этом сообщает туристский информационный центр «Байкал».

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Бурятия Баргузинский район музей выставка

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