В посёлке Бурятии 1 января открылся новый музей

Он расположен в Баргузинском районе



В новом году в Бурятии начало свою работу новое выставочное пространство. Дом-музей расположен в посёлке Усть-Баргузин, на улице Ленина, 65.



Музей открыл свои двери 1 января. Здесь посетители смогут увидеть коллекции старинных кружев, рушников, одежды, подзоров и миниатюрных керосиновых ламп. Также представлены предметы старины и новогодних значков СССР. Об этом сообщает туристский информационный центр «Байкал».



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