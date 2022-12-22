Книга бурятского детского фольклора признана одной из лучших в России

Ее издал республиканский центр народного творчества



Издание «Золотая капля. Бурятский детский фольклор» (на бур. «Алтан дуһал. Буряад хүүгэдэй аман зохёол», возрастное ограничение 0+) получило звание лауреата за популяризацию детского фольклора. Итоги конкурса были подведены на XIV Всероссийском смотре домов (центров) народного творчества всех регионов России.



- Книга посвящена бурятскому детскому фольклору. Автором идеи книги является Баирма Цыденова, редактор республиканского центра народного творчества, соавтором - Цырендолгор Бадмацыренова учитель бурятского языка и литературы республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. Составители собрали, систематизировали и представили читателям примеры всех жанровых разновидностей бурятского детского фольклора, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.



На ютуб-канале РЦНТ можно посмотреть музыкальную видеопрезентацию книги.



Книга издана республиканским центром народного творчества в 2020 году благодаря госпрограмме «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».



