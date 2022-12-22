Ее издал республиканский центр народного творчества
Издание «Золотая капля. Бурятский детский фольклор» (на бур. «Алтан дуһал. Буряад хүүгэдэй аман зохёол», возрастное ограничение 0+) получило звание лауреата за популяризацию детского фольклора. Итоги конкурса были подведены на XIV Всероссийском смотре домов (центров) народного творчества всех регионов России.
- Книга посвящена бурятскому детскому фольклору. Автором идеи книги является Баирма Цыденова, редактор республиканского центра народного творчества, соавтором - Цырендолгор Бадмацыренова учитель бурятского языка и литературы республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. Составители собрали, систематизировали и представили читателям примеры всех жанровых разновидностей бурятского детского фольклора, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.
На ютуб-канале РЦНТ можно посмотреть музыкальную видеопрезентацию книги.
Книга издана республиканским центром народного творчества в 2020 году благодаря госпрограмме «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».
Книга бурятского детского фольклора признана одной из лучших в России
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