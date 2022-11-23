В Бурятии отметил 90-летний юбилей артист Георгий Бутуханов

Общество, Фото: из архива Бурдрама

Народный артист России более 50 лет играл на сцене Бурдрама



90-летний юбилей отметил прославленный артист Георгий Бутуханов. Народный артист России, лауреат государственной премии Бурятии, более 50 лет играл на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева.



Георгий Борисович Бутуханов родился 26 ноября 1932 года в селе Нухунур Баяндаевского района Иркутской области. В 1953 году он оказался в числе тех, кто был отобран для учёбы в Ленинграде в театральном институте имени Островского (ныне СПАТИ).



Ещё в 1957 году, будучи студентом, вместе с другими однокурсниками Бутуханов удостоился звания лауреата ll Ленинградского фестиваля творческой молодёжи. В 1958 году его возвращение в Улан-Удэ после учёбы совпало с таким этапным событием в жизни республики, как проведение в 1959 году II Декады литературы и искусства Бурятии в Москве.



С особенной радостью ленинградских выпускников встречали на родине корифеи бурятского театра – ведь с этой группой была связана смена поколений, преемственность традиций.



В эти годы на сцене театра шли спектакли, горячо принимаемые как городским, так и сельским зрителем. Георгий Бутуханов играл во всех них если не главную, то центральные роли. Его герои тех лет были молодыми, красивыми, целеустремленными, как и сам актёр в ту счастливую пору. Здесь слились энтузиазм молодых, воспитанных на лучших традициях советской театральной школы, их профессиональная подготовка и влияние самобытного мастерства актеров первого поколения Бурдрама, за спиной которых было шесть-семь классов школы рабочей молодёжи и дар стать актером.



С такой благоприятной атмосферой времени и событий были связаны первые годы работы в театре, и за полвека работы Георгий Борисович доказал свою преданность сцене, родному театру.



Георгием Бутухановым сыграно более 150 больших и малых ролей в спектаклях бурятской национальной, русской, советской, российской, зарубежной и мировой драматургии. Только одно перечисление этих ролей заняло бы несколько страниц.



Ещё одна страница в творческой деятельности Георгия Борисовича – преподаватель кафедры театральной режиссуры в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства, где на протяжении 17 лет он обучал будущих режиссёров, театроведов.



- Бывают такие актеры, которые одним своим появлением приковывают внимание зрителя. Их герои - всегда люди значимые, даже если это комедийный или трагедийный характер. К таким актерам принадлежал Георгий Борисович, ведь масштаб человеческой личности определяется масштабом его поступков. Старшее поколение актеров с малолетства впитали в себя лучшие традиции своего народа - уважение к духовным ценностям, умение сдерживать свои желания, сообразуясь с реальностью, бережное уважительное отношение к молодым. Все это они доносили до зрителя через своих героев, в чьи уста вкладывается размышление о дне сегодняшнем, тревога и боль за будущее детей и внуков. Труд актера! Как много вмещает в себя эти привычные и простые слова. Сколько долгих и мучительных раздумий кроется за ними, сколько бессонных ночей! Какая огромная любовь к театру, раз и навсегда избранной дороге! – поделился в пресс-службе Бурдрама.

