Улан-Удэ познакомили с «Заповедным миром» западного Байкала

В аэропорту и вокзале города представили фотовыставку природы Иркутской области



Жителей восточного берега Байкала познакомили с богатством и уникальностью природы западного берега. Фотовыставка «Заповедный мир» за время своей работы преодолела почти тысячу километров. В состав экспозиции вошли 32 фотоработы нескольких авторов, в том числе – сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.



В Улан-Удэ «Заповедный мир» показали для пассажиров аэропорта «Байкал» и железнодорожного вокзала. В посёлке Слюдянка Иркутской области экспозицию представили посетителям железнодорожного вокзала и местной библиотеки. В пунктах размещения фотовыставка провела около суток, однако в библиотеке Слюдянки, по просьбам её сотрудников, она задержалась на месяц.



- Выезды тематических фотовыставок нашего природоохранного учреждения уже становятся традицией. Мы проводим их в образовательных учреждениях, на предприятиях и на объектах транспорта – там, люди могут найти время и имеют желание познакомиться с заповедным миром берегов легендарного озера. В этот раз выезд получился очень насыщенным. Например, интерактивный музей на железнодорожном вокзале в Слюдянке сам по себе способен произвести впечатление и на детей, и на взрослых. Мы расположили выставку по соседству с экспозицией вокзала и думали о том, насколько нам удастся привлечь внимание посетителей. Особенно – учеников начальной школы, которые пришли туда целенаправленно на экскурсию и на выставку. И у нас это получилось! Дети переключились с интерактивных объектов на «живой» рассказ моей коллеги, Елены Викторовны Хомколовой о животных Байкала, задали множество вопросов. Остальные посетители оставили положительные отзывы, а сотрудники вокзала пригласили нас приехать ещё раз и привезти новые фотокартины. В аэропорту Улан-Удэ к нам подходили в том числе пассажиры рейса на остров Ольхон. Местные жители узнавали привычные пейзажи и зверей, были приятно удивлены встрече с ними в Бурятии. А туристы с удовольствием рассматривали работы, готовясь к личной встрече с этой природой, - рассказала Людмила Хамисова, замруководителя отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

