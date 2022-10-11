Посетители Спящего льва смогут узнать больше о Тарбагатайском районе
У памятника природы – горы Спящий лев в Бурятии – появились необычные вывески с дополненной реальностью. Теперь туристы смогут не только посмотреть на открывающиеся с горы виды, но и узнать больше о Тарбагатайском районе, для этого нужно просто навести камеру своего телефона на QR-код и после этого запустить видеоролик.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма республики, данное нововведение было обустроено на средства субсидии, выделенной для благоустройства мест туристского показа.
- Общая стоимость проекта составила 1,2 млн рублей, из них субсидия – 963 тыс. рублей. На них были установлены входная группа, украшенная резьбой в старообрядческом стиле, новые информационные стенды с дополненной реальностью, лавочки и урны, - прокомментировал министр туризма РБ Алдар Доржиев.
На горе Бурятии появились «живые» стенды
Общество, Фото:
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