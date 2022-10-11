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Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо

Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо
Общество,  Фото:pixabay.com
За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года

В эту субботу, 15 октября, в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На ковёр физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ выйдут дзюдоисты из Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краёв, Еврейского автономного округа и Бурятии.

Сборная республики будет представлена 50 спортсменами, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.

Программа соревнований
10:00 - Предварительные встречи
14:00 - Церемония открытия соревнований
14:30 - Финальные встречи. Церемония награждения победителей и призёров

Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ дзюдо первенство ДФО первенство спорт Бурятия

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