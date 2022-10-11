Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо

За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года



В эту субботу, 15 октября, в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На ковёр физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ выйдут дзюдоисты из Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краёв, Еврейского автономного округа и Бурятии.



Сборная республики будет представлена 50 спортсменами, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.



Программа соревнований

10:00 - Предварительные встречи

14:00 - Церемония открытия соревнований

14:30 - Финальные встречи. Церемония награждения победителей и призёров



Вход для зрителей и болельщиков свободный.



Возрастное ограничение 6+

