За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года
В эту субботу, 15 октября, в столице Бурятии пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На ковёр физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ выйдут дзюдоисты из Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краёв, Еврейского автономного округа и Бурятии.
Сборная республики будет представлена 50 спортсменами, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
Программа соревнований
10:00 - Предварительные встречи
14:00 - Церемония открытия соревнований
14:30 - Финальные встречи. Церемония награждения победителей и призёров
Вход для зрителей и болельщиков свободный.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет первенство ДФО по дзюдо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К участию приглашаются юные жители республики
Идеи юных художников используют в благоустройстве парков и дворов
В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики
За победу борются команды школ, лицеев и гимназий столицы Бурятии
Вопрос опять обсуждали в Народном Хурале
За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года
В Забайкалье прошла презентация нового проекта
Посетители Спящего льва смогут узнать больше о Тарбагатайском районе
Она расположена в Нижнем Саянтуе
На острове Юность провели традиционный бурятский фестиваль
В проекте приняли участие учащиеся Улан-Удэ и 4 районов республики
Её построили в парке имени Жанаева
ВСГУТУ и ВСГИК подписали соглашение о сотрудничестве
В копилке у команды: 1 золотая, 1 серебряная и 8 бронзовых наград
В республике подвели итоги концертного марафона «Байкал – око земли»