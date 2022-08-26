Победителей наградят ценными призами
В Кяхте состоится конкурс-выставка цветов и цветочных композиций «Цветочная фантазия». К участию приглашаются коллективы предприятий, учреждений и организаций, учебные заведения, общественные организации и цветоводы-любители.
Конкурс-выставка проводится в трёх номинациях:
- живые цветы, выращенные в горшках, кашпо;
- цветочные композиции (букеты);
- творческие работы из живых цветов (поделки, панно, картины и т.д.).
Для участия в конкурсе нужно предоставить в срок до 30 августа заявку по электронной почте: [email protected], либо по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 29, каб. 6.
Выставка состоится 31 августа в городском парке. Оформление экспозиции цветов и цветочных композиций осуществляется с 10:00. Открытие выставки запланировано на 11:00.
Представленный экспонат должен иметь этикетку с указанием названия работы, фамилии и имени (полностью) автора или коллектива авторов. При оценке экспозиций будут учитываться идея, композиция, оформление и защита выставки, костюмы участников выставки, степень оригинальности и общее впечатление.
Подведение итогов проводится по каждой номинации. Награждение осуществляется за первые три места дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.
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В Кяхте пройдёт цветочный конкурс-выставка
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