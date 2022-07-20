В Сочи открылась выставка о бурятском этносе

На выставке представлены графические работы Солбона Лыгденова
«Бурятия – родина признанных талантов мирового уровня», – так комментируют работы художника Солбона Лыгденова гости выставки «Завязь времён» (6+) в Сочи. 38 работ Солбона знакомят с культурой, этносом и ценностями бурятского народа.
- Выставка – это настоящая карусель, где прошлое и настоящее, вечное и мудрое перекликаясь с особой тонкостью раскрывают художественный талант Солбона. Его работы погружают в мир быта и эпического богатства народа они говорят о силе, мужестве, о мужском достоинстве и безграничной любви к своему роду и земле, – рассказали представители компании «Шулуун Арт».
Графика – давнее увлечение Солбона Лыгденова. Но впервые он представил свои работы публично только в 2021 году. Тогда же на открытии выставки в галерее искусств «Колизей Арт» режиссёра пришли поддержать коллеги по цеху, известные артисты, политические деятели. За короткий промежуток времени его творчество стало известно далеко за пределами Бурятии и Москвы. Сегодня познакомиться с выставкой могут жители и гости города-курорта Сочи.
В начале июля в Зимнем театре состоялось открытие проекта «Перекрёстки культур», который объединил в себе две выставки. На одной из них бурятский кинематографист предстал перед сочинцами в образе художника-графика и познакомил со своей выставкой «Завязь времён».
- До 10 ноября выставка «Завязь времён» ждёт гостей из Бурятии в прекрасном городе Сочи, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
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