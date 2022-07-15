Презентацию краеведческого издания планируют провести осенью
Готовится к изданию книга «Занимательный Улан-Удэ. Часть вторая». Она будет посвящена культовым местам столицы Бурятии. Издание готовится в память о городских краеведах Ф.Я. Коваленко, В. К. Гурьянова и Э.В. Демина. Сейчас центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова и ассоциация экспертной поддержки проектов «Регион» ведёт работу над макетом книги и разрабатывают дизайн.
- В книге вы найдёте ответы на вопросы: почему улицы города Улан-Удэ носят то или иное название, как они назывались раньше, как история города отразилась в неформальных, народных названиях его улиц, проспектов, площадей и так далее, - рассказала консультант отдела реализации социальных программ комитета по социальной и молодёжной политике Марина Шестакова.
Презентация книги «Занимательный Улан-Удэ. Часть вторая» планируется осенью 2022 года.
В сентябре 2021 года состоялась презентация первой части книги «Занимательный Улан-Удэ». Она вышла в свет в рамках информационно-образовательного проекта «Буквальный Улан-Удэ: 355 лет истории». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
Книга «Занимательный Улан-Удэ» получит вторую часть
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