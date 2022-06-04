 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июня

03 июня

Популярное

На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей

На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Рейды организованы также в районах республики

В Улан-Удэ в течение трёх дней – 3,4 и 5 июня - проходит массовая проверка водителей.

Накануне было проверено свыше 120 водителей: двое водителей автомобилей были в состоянии алкогольного опьянения, трое водителей мотоциклов не имели прав управления транспортным средством.

Как отметили в УГИБДД по Бурятии, рейды проходят не только в Улан-Удэ, но и в районах Бурятии.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, в частности – использованию ремней безопасности и детских автокресел.

ГИБДД проверка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей
На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей
Общество, 04.06.2022
Рейды организованы также в районах республики
Три квартиры выгорели на севере Бурятии
Три квартиры выгорели на севере Бурятии
Общество, 04.06.2022
Названа предположительная причина крупного пожара в Северо-Байкальском районе республики
В Улан-Удэ праздник стрижки овец перенесли на другую дату
В Улан-Удэ праздник стрижки овец перенесли на другую дату
Общество, 04.06.2022
В учреждении культуры объяснили, что такое решение приняли из-за погодных условий
В Улан-Удэ проходит туристская выставка Baikal Travel Mart
В Улан-Удэ проходит туристская выставка Baikal Travel Mart
Общество, 04.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Бурятии 108 лам проведут большой молебен
В Бурятии 108 лам проведут большой молебен
Общество, 04.06.2022
Хурал пройдёт в Анинском дацане
В бурятском посёлке произошёл крупный пожар
В бурятском посёлке произошёл крупный пожар
Общество, 04.06.2022
Горела кровля двух многоквартирных жилых домов
В Улан-Удэ разыграют кубок по лёгкой атлетике
В Улан-Удэ разыграют кубок по лёгкой атлетике
Общество, 04.06.2022
На центральном стадионе состоятся всероссийские соревнования
Лучники Сибири соберутся на первенство в Иркутске
Лучники Сибири соберутся на первенство в Иркутске
Общество, 04.06.2022
Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из классического и блочного лука
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 04.06.2022
Максимальная температура воздуха составит +22
В Бурятии состоится фестиваль поэзии Пушкина
В Бурятии состоится фестиваль поэзии Пушкина
Общество, 03.06.2022
Мероприятие пройдёт в Новоселенгинске
Тува примет чемпионат России по вольной борьбе
Тува примет чемпионат России по вольной борьбе
Общество, 03.06.2022
В настоящее время идёт набор волонтёров на соревнования
Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Общество, 03.06.2022
Идёт подготовка к Тунгусскому конгрессу
В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»
В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»
Общество, 03.06.2022
Детей приглашают поиграть на шахматной аллее
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
Общество, 03.06.2022
В сквере его имени прозвучат стихи поэта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^