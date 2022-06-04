Рейды организованы также в районах республики
В Улан-Удэ в течение трёх дней – 3,4 и 5 июня - проходит массовая проверка водителей.
Накануне было проверено свыше 120 водителей: двое водителей автомобилей были в состоянии алкогольного опьянения, трое водителей мотоциклов не имели прав управления транспортным средством.
Как отметили в УГИБДД по Бурятии, рейды проходят не только в Улан-Удэ, но и в районах Бурятии.
Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, в частности – использованию ремней безопасности и детских автокресел.
На дорогах Улан-Удэ проходит массовая проверка водителей
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