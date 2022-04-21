В женской колонии устроили конкурс поделок
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс поделок, приуроченный ко Дню подснежника.
Женщины изготовили подснежники из бумаги, ткани и даже пряжи. В выборе материалов для изготовления ограничений не было.
- По итогу у осуждённых получились красивые и креативные поделки абсолютно разнообразной цветовой гаммы, - отметили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые мастерили подснежники
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