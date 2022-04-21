В Улан-Удэ осуждённые мастерили подснежники

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В женской колонии устроили конкурс поделок



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс поделок, приуроченный ко Дню подснежника.



Женщины изготовили подснежники из бумаги, ткани и даже пряжи. В выборе материалов для изготовления ограничений не было.



- По итогу у осуждённых получились красивые и креативные поделки абсолютно разнообразной цветовой гаммы, - отметили в УФСИН по Бурятии.

