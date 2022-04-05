Заявки на участие принимаются до 12 мая
Первый Забайкальский фестиваль социальных танцев «Hola, Chitata» будет проходить в Чите с 20 по 22 мая. Фестиваль состоится в крае под девизом «Танцевать, чтобы жить» и включает в себя танцы: бачату, кизомбу и сальсу.
В проекте могут принять участие все желающие от 16 лет – как любители, так и профессионалы. По словам организаторов, фестиваль объединит танцоров любого возраста, физических данных и разного уровня подготовки.
Для участников события развернутся мастер-классы от лидеров танцевальных направлений. Как отмечают организаторы, проект станет местом обмена опытом.
- Это встреча новых друзей, эмоции, красивые фото и видео каждого дня, деловая и бизнес-программы, возможность посетить самые красивые и знаковые места столицы Забайкалья, - пояснили организаторы.
Заявки на участие принимаются до 12 мая в свободной форме в социальных группах фестиваля, а также на электронный адрес: Hola_chitata@mail.ru с указанием номера телефона для обратной связи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 16+
Забайкалье примет фестиваль социальных танцев «Hola, Chitata»
Общество, Фото:
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