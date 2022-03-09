В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Ринчин-Доржо Дамбаева родилась в 1927 году в семье животноводов



В Бурятии в первый весенний день встретила свой юбилейный 95-й день рождения участник трудового фронта, ветеран труда Ринчин-Доржо Дамбаева (Цыдыпова). Именинница получила персональные поздравления от президента России и главы Бурятии, представителей администрации Закаменского района и совета ветеранов. Ей вручили сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.



Как сообщает отдел социальной защиты по Закаменскому району, юбиляр родилась в 1927 году в улусе Бортой Закаменского района в семье животноводов. Работать Ринчин-Доржо начала в возрасте 12 лет, сначала телятницей, а потом с 15 лет стала дояркой в колхозе имени Калинина. В 1958 году вышла замуж за Доржо Доржиевича Дамбаева. Долгое время семья проживала в селе Баянгол, в 1960 году переехала в Закаменск, где супруги устроились на Джидакомбинат. Также вместе с супругом Ринчин-Доржо более 20 лет трудилась и на Закаменском мясоперерабатывающем заводе.



За плечами у юбиляра общий трудовой стаж 44 года. Она награждена юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время Ринчин-Доржо Дамбаева проживает в Закаменске с дочерью Натальей и внуком Чингисом.



- Если соблюдать некоторые правила, то прожить много лет сможет каждый, - уверена Ринчин-Доржо. - Для тела необходима зарядка, прогулки, движение, здоровое питание. Для ума – чтение книг, лучше ничего не придумано. А для души – хорошее настроение.



Напомним, что в Бурятии в рамках республиканской акции «Юбиляр – 2022» продолжается чествование ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Согласно порядку награждения к юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплачивается единовременная денежная выплата из средств республиканского бюджета. По информации министерства соцзащиты Бурятии, в 2022 году в регионе 768 жителей республики отметят юбилейные дни рождения, запланированная сумма финансирования – более 4,1 млн рублей.

