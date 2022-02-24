В Улан-Удэ состоялись турниры по бурятским играм и видам спорта

Участники соревновались в «Шагай наадан», «Сээр хухалха» и «Тэбэг»
В дни празднования Сагаалгана в Улан-Удэ прошёл IX-й городской турнир по бурятской народной игре «Шагай наадан» среди учреждений дополнительного образования. В мероприятии приняли участие мальчики и девочки из разных детских центров города.
Все участники с удовольствием показали своё мастерство и испытали удачу в трёх видах игры «Шагай наадан». В результате упорной борьбы были выявлены следующие победители:
«Гурбаснай»
1 место – Елена Д. («Родник»)
2 место – Елена Н. («Родник»)
3 место – Дарья Ц. («Родник»)
«Няhалалга»
1 место –Олег Г. («Родник»), Андрей К. («Родник»)
2 место – Янжин С. («Безопасное детство»), Сергей С. («Родник»)
3 место –Сергей Б. («Родник»), Анастасия С. («Родник»)
«Мори урилдаан»
1 место – Гунзэн Г. («Родник»), Диана Р. («Родник»)
2 место – Артур Ж. («Эллада»), Эрдэни Ц. («Эллада»)
3 место – Алина Г. («Форус»), Александр Х. («Форус»)
Победители турнира награждены дипломами и медалями, участникам вручены сертификаты, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Также 23 февраля в столице Бурятии состоялся «Цагаалха найр». Уроженцы Селенгинского района собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года, а также встретить Новый год. В рамках мероприятия, в торжественной обстановке были вручены почётные грамоты и благодарности селенгинцам, внёсшим вклад в развитие района и республики.
Далее состоялся концерт, кроме этого, была представлена презентация костюмов из войлока и валяной шерсти. Также в рамках празднования состоялся турнир по национальным видам спорта «Сээр хухалха» и «Тэбэг» в спортзале Бурятской сельхозакадемии.
Финал турнира по разбиванию хребтовой кости прошёл на сцене театра. Победители и призёры были награждены денежными призами и грамотами.
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, места распределились следующим образом:
«Сээр хухалха», мужчины
1 место - Бальчинов Баир (Загустай)
2 место - Дымбрылов Дылгыр (Харгана)
3 место - Очиров Дамдин (Загустай)
«Сээр хухалха», юноши
1 место - Цырендоржиев Содном (Загустай)
2 место - Гомбоев Майдар (Жаргаланта)
3 место - Бадмацыренов Сультим (Харгана)
«Тэбэг», мужчины
1 место - Раднаев Саян (Харгана)
2 место - Бальчинов Бальчин (Загустай)
3 место - Халзанов Цыретор (Жаргаланта)
«Тэбэг», женщины
1 место - Батуева Саяна (Дэдэ-Сутой)
2 место - Цыренова Светлана (Дэдэ-Сутой)
3 место - Раднаева Дарима (Харгана)
В Улан-Удэ состоялись турниры по бурятским играм и видам спорта
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