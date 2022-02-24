В Улан-Удэ состоялись турниры по бурятским играм и видам спорта

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Участники соревновались в «Шагай наадан», «Сээр хухалха» и «Тэбэг»



В дни празднования Сагаалгана в Улан-Удэ прошёл IX-й городской турнир по бурятской народной игре «Шагай наадан» среди учреждений дополнительного образования. В мероприятии приняли участие мальчики и девочки из разных детских центров города.



Все участники с удовольствием показали своё мастерство и испытали удачу в трёх видах игры «Шагай наадан». В результате упорной борьбы были выявлены следующие победители:



«Гурбаснай»

1 место – Елена Д. («Родник»)

2 место – Елена Н. («Родник»)

3 место – Дарья Ц. («Родник»)



«Няhалалга»

1 место –Олег Г. («Родник»), Андрей К. («Родник»)

2 место – Янжин С. («Безопасное детство»), Сергей С. («Родник»)

3 место –Сергей Б. («Родник»), Анастасия С. («Родник»)



«Мори урилдаан»

1 место – Гунзэн Г. («Родник»), Диана Р. («Родник»)

2 место – Артур Ж. («Эллада»), Эрдэни Ц. («Эллада»)

3 место – Алина Г. («Форус»), Александр Х. («Форус»)



Победители турнира награждены дипломами и медалями, участникам вручены сертификаты, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Также 23 февраля в столице Бурятии состоялся «Цагаалха найр». Уроженцы Селенгинского района собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года, а также встретить Новый год. В рамках мероприятия, в торжественной обстановке были вручены почётные грамоты и благодарности селенгинцам, внёсшим вклад в развитие района и республики.



Далее состоялся концерт, кроме этого, была представлена презентация костюмов из войлока и валяной шерсти. Также в рамках празднования состоялся турнир по национальным видам спорта «Сээр хухалха» и «Тэбэг» в спортзале Бурятской сельхозакадемии.



Финал турнира по разбиванию хребтовой кости прошёл на сцене театра. Победители и призёры были награждены денежными призами и грамотами.



Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, места распределились следующим образом:



«Сээр хухалха», мужчины

1 место - Бальчинов Баир (Загустай)

2 место - Дымбрылов Дылгыр (Харгана)

3 место - Очиров Дамдин (Загустай)



«Сээр хухалха», юноши

1 место - Цырендоржиев Содном (Загустай)

2 место - Гомбоев Майдар (Жаргаланта)

3 место - Бадмацыренов Сультим (Харгана)



«Тэбэг», мужчины

1 место - Раднаев Саян (Харгана)

2 место - Бальчинов Бальчин (Загустай)

3 место - Халзанов Цыретор (Жаргаланта)



«Тэбэг», женщины

1 место - Батуева Саяна (Дэдэ-Сутой)

2 место - Цыренова Светлана (Дэдэ-Сутой)

3 место - Раднаева Дарима (Харгана)



