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В Улан-Удэ устроят «Портретный четверг»

В Улан-Удэ устроят «Портретный четверг»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Позировать будет солист оперной трупы

3 марта в Центре развития культуры и современного искусства «Залуу» состоится второй «Портретный четверг» (0+). Его куратором станет художник-график Александр Мортаев, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Позировать Александру и участникам мастер-класса будет солист оперной трупы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Бурятия Эдуард Жагбаев.

Художник Александр Мортаев родом из Горной Шории, член Союза художников России, доцент Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Живёт и работает в Красноярске. Создаёт произведения в жанре станковой графики, фотографии и инсталляции.

На предстоящем мероприятии куратор будет работать с использованием бумаги и мягкого графитного карандаша, поэтому участникам «Портретного четверга» для более точного понимания художественного метода и эффективной работы рекомендуется выбрать такую же технику.
художники

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