В Улан-Удэ устроят «Портретный четверг»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Позировать будет солист оперной трупы



3 марта в Центре развития культуры и современного искусства «Залуу» состоится второй «Портретный четверг» (0+). Его куратором станет художник-график Александр Мортаев, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Позировать Александру и участникам мастер-класса будет солист оперной трупы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Бурятия Эдуард Жагбаев.



Художник Александр Мортаев родом из Горной Шории, член Союза художников России, доцент Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Живёт и работает в Красноярске. Создаёт произведения в жанре станковой графики, фотографии и инсталляции.



На предстоящем мероприятии куратор будет работать с использованием бумаги и мягкого графитного карандаша, поэтому участникам «Портретного четверга» для более точного понимания художественного метода и эффективной работы рекомендуется выбрать такую же технику.

