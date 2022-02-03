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Танцующая бабушка влюбила в себя жителей Бурятии

Танцующая бабушка влюбила в себя жителей Бурятии
Общество, 
«Крутая бабушка!» - пользователи Сети восторгаются танцами пенсионерки

Танцующая бабушка покоряет соцсети Бурятии. Видео со ссылкой на бурятскую певицу и композитора Светлану Санжитова опубликовали в паблике ves_ulan_ude.

На одном из роликов пожилая женщина зажигательно танцует под популярную песню дуэта Galibri&Mavik «Я как Федерико Феллини» в банкетном зале. На другом видео она танцует в зимней одежде на фоне трактора под казахскую песню «Байдың қызын аламын». Это видео автор назвал «Та самая бабушка-богиня».

 
Оба видео с весёлыми танцами обаятельной бабушки покорили пользователей Сети.

В комментариях подписчики восторгаются бабулей, а кто-то даже позавидовал её таланту: «Бабушка – огонь, долгие -долгие лета», «Бабушка танцует лучше меня», «Здоровья бабуле», «О, какая молодчинка», «Какая оптимистичная женщина, молодчина! Здоровья крепкого, долгих лет жизни!», «Огромного здоровья Вашей бабулечке», «», да бог ей здоровья», «Бабуля богиня — это точно. Дай бог ей здоровья на долгие года, всем бы нам таких позитивных бабушек», «Здоровья бабушке. Она просто зажигалочка».

пенсионеры танцы социальная сеть

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