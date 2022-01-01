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Полпред президента поздравил Дальний Восток с Новым годом

Полпред президента поздравил Дальний Восток с Новым годом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Юрий Трутнев пожелал жителям ДФО хорошего настроения и удачи

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с Новым годом. В поздравлении говорится:

«Уважаемые жители Дальнего Востока! Все мы ждём наступления Нового года, одного из самых добрых и любимых в России праздников. Он ассоциируется у нас с обновлением, новыми возможностями и планами, исполнением самых заветных желаний. Этот Новый год – ещё и с надеждами на окончание пандемии.

В декабре принято подводить итоги. Хочу сказать, что нам удалось сделать многое. В 2021 году в дальневосточных преференциальных режимах построено 97 предприятий, создано более 19 тыс. рабочих мест, заключено 473 новых инвестиционных соглашения на общую сумму около 1 трлн рублей. Среди самых значимых проектов, завершенных в этом году – первый пусковой комплекс Амурского газоперерабатывающего завода, самый большой на Дальнем Востоке складской комплекс класса «А» в свободном порту Владивосток, первый в России гелиевый хаб.

Большая работа проделана и в социальной сфере. Введено в эксплуатацию 62 социальных объекта, проведен капитальный ремонт еще 77. Более 29 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись «Дальневосточной ипотекой», почти 100 тысяч человек получили в безвозмездное пользование «Дальневосточный гектар».

Начались полёты созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Единой Дальневосточной авиакомпании.

В новом 2022 году эта работа будет продолжена. Мы будем оказывать поддержку инвесторам, развивать производства, строить на Дальнем Востоке предприятия, школы, больницы и детские сады, учреждения культуры и спорта.

Начнется подготовка к реновации дальневосточных городов. Такую задачу поставил перед нами президент России Владимир Владимирович Путин на VI Восточном экономическом форуме. Для нас это исторический шанс создать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни людей.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть год тигра принесёт в ваши дома хорошее настроение, энергию и удачу!»

Дальний Восток Новый год ДФО

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