В Улан-Удэ представят проект автора музыки к фильму «Лёд»

Концерт live-set проекта соединяет живое звучание струнных, фортепиано, электроники и саунд-дизайна, дополненных видео-артом. Проект был успешно представлен в лучших залах Москвы, регионах страны, неизменно собирая восторженные отзывы публики, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.







13 января зрителей Байкальского рождественского фестиваля в Улан-Удэ ждёт авторский проект Дмитрия Селипанова в жанре пост-классики — пересечения оркестровых музыкальных традиций и современных электронных жанров.Дмитрий Селипанов — композитор, автор музыки более чем к 20 фильмам, обладатель «Золотого Орла» за лучшую музыку к художественному фильму «Лёд».Он также является создателем музыки независимых авторских фильмов – лауреатов кинофестивалей, голливудских трейлеров, музыкальных спектаклей, балетной миниатюры в Мариинском театре, фэшн-шоу Фрола Буримского и многих других проектов.В числе популярных проектов, в котором участвует музыкант — LAB Лаборатория музыки с Антоном Беляевым, где он отвечает за оркестровые аранжировки.Кроме того, Дмитрий Селипанов сотрудничает с группами и артистами: Therr Maitz, Земфирой, Марией Чайковской, Ниной Шацкой, Manizha, хореографом Максимом Петровым, фэшн-дизайнером Фролом Буримским и другими.В концерте XIII Байкальского рождественского фестиваля также примут участие солисты одного из самых ярких новых оркестров Москвы OpensoundOrchestra.