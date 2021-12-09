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Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром первенства Европы

Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром первенства Европы
Общество,  Фото:скриншот
Студентка БГУ выиграла бронзовую медаль на соревнованиях в Швеции

Спортсменка из Бурятии Анастасия Еськова стала бронзовым призёром первенства Европы по классическому пауэрлифтингу. Первенство и чемпионат Европы по классическому пауэрлифтингу проходят с 3 по 12 декабря в шведском городе Вестерос.

В первенстве среди юниоров до 23 лет Анастасия участвовала в весовой категории до 84 килограммов. Вместе с ней за медали боролись 11 человек.

В итоге спортсменке получилось завоевать малую «бронзу» в приседаниях (192,5 кг), малую «бронзу» в жиме (102,5 кг) и третье место в сумме (482,5 кг). Также она выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Анастасия Еськова учится в Бурятском госуниверситете имени Доржи Банзарова, сообщает ССК «Байкальские волки».
Бурятия пауэрлифтинг чемпионат Европы первенство Европы спорт

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