В Улан-Удэ отреагировали на жалобы о стаях собак на Восточном

Местные жители рассказывают, что круглосуточно слышат «бесконечный лай»
Накануне в паблике «Аноним 03» улан-удэнцы бурно обсуждали вопрос множества бродячих собак в посёлке Восточный.
«Администрации города! Срочно примите меры по отлову собак в посёлке Восточный, пока не загрызли никого! Ходить невозможно, ночью так вообще стаями бегают, и лай этот бесконечный уже невозможно слушать!» - потребовал анонимный пользователь.
Местные жители рассказали, что собак на Восточном стало, действительно, много.
- Вчера были возле в 6 утра, там столько много собак бегает – стаи просто. И людей много ходит там. Пока стояла ждала, собак девять видела. Все лают, бегают, хорош, что не добежали до нас. Голодные, холодные, - рассказала улан-удэнка.
Впрочем, другие жители посёлка делятся, что собаки не агрессивные и пока на людей не кидаются. «Они ни разу никого не тронули, пока к ним не лезут. Вам понравится, если вас пойдут отстреливать за то, что вы жрать хотите?» - заявила местная жительница. Также многие отмечают, что собаки не могли взяться из ниоткуда, а виноваты в этом сами местные, не стерилизующие своих питомцев и выбрасывающие животных на улицу.
Представители мэрии города ещё вчера отметились в комментариях горячего обсуждения.
- С начала года на территории города подрядными организациями было выловлено 4253 безнадзорные собаки, из которых на территории Советского района – 1681, на территории Октябрьского района – 1117, на территории Железнодорожного района – 1455. В администрациях районов работают оперативные штабы, на телефоны которых можно сообщить о бродячих бесхозяйных животных, нарушении правил выгула собак или нападении животных. Заявки принимаются ежедневно с 8.30 до 17.30 по телефонам: 22-66-62 (Советский район), 29-01-30 (Октябрьский район), 44-30-00 (Железнодорожный район), - написали в комментариях сотрудники пресс-службы администрации города.
Сегодня же в микрорайонах Восточный и Загорск в Улан-Удэ и вовсе начался массовый рейд по отлову бродячих собак. На месте работают четыре бригады отлова.
Также сегодня по адресу Столичная, 2 работает мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, куда жители приезжают и бесплатно ставят прививку от бешенства своему питомцу, а за 150 рублей регистрируют и получают жетон с индивидуальным номером. Мобильный пункт будет работать до 17 часов.
Дополнительно работают шесть мобильных групп из числа сотрудников администрации Железнодорожного района, комитета городского хозяйства и управления административного контроля. Мобильные группы проводят подворовый обход, информируя местных жителей о работе мобильной станции и напоминают хозяевам собак о штрафах за отсутствие регистрации питомцев и самовыгул.
С ноября отловом собак занимается ООО «Ананда», телефон оператора: +7 908 598 0842, звонки принимаются ежедневно с 8 до 18 часов. Вайбер-сообщения можно отправлять на телефон: +7 983 430 8834.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 декабря стая собак напала в посёлке имени Горького на восьмилетнюю девочку, которая шла в школу. Девочку покусали за ноги, а сама она сильно испугалась. В тот же день в посёлок выехала служба отлова и специалисты. Было поймано несколько безнадзорных собак, в том числе с ошейниками. Двух из них пострадавшая девочка опознала.
В Улан-Удэ отреагировали на жалобы о стаях собак на Восточном
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