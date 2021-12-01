В Улан-Удэ ищут собак, покусавших девочку

Девочке, судя по фото, наложили швы на ногу. От серьёзных травм её спасла толстая куртка. Также на помощь вовремя подоспел прохожий, отогнавший собак.





- После получения сообщения на место выехала подрядная организация, осуществляющая деятельность по отлову бродячих собак на территории Улан-Удэ. Бригада обнаружила две собаки, одну из которых удалось отловить, - сообщил утром и.о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.







В обеденное время стало известно, что поймали также вторую собаку, которая, предположительно, покусала девочку. Сама стая состоит из брошенных хозяйских собак, живущих в пустом доме, рассказали в комитете городского хозяйства.







Девочка, на которую напала стая собак, сейчас находится на приёме у врача. По словам специалистов, собаки нанесли поверхностные повреждения.







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В посёлке имени Горького в Улан-Удэ идёт большой отлов бродячих собак. Там вчера, 30 ноября, стая собак напала на восьмилетнюю девочку.Нападение произошло на пересечении улиц Одонская и Уронайская около 12 часов дня. Девочка шла в школу, когда на неё набросились собаки, рассказала мама ребёнка. Видео с рассказом матери девочки опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».- Она вышла из дома, и на неё напала свора собак. Пожалуйста, власть имущие, ответьте мне на вопрос: сколько это может продолжаться? Не у всех есть возможность возить детей, встречать и провожать. Сколько ещё детей должно быть покалечено? Я сегодня пребываю в состоянии шока. Кусок еды не лезет в горло. Если я так себя чувствую, что чувствует мой ребёнок? – высказалась женщина.Сегодня в пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что в посёлке работают две бригады по отлову бродячих собак.По словам специалистов, на самовыгуле бегают и домашние питомцы.- Ситуация затруднена тем, что место скопления собак имеет три выхода. В связи с чем, сейчас прорабатывается вопрос применения предмета обездвиживания питомцев и приманка для отлова животных, - добавил Дмитрий Ларченко.Отловом бродячих собак занимается подрядная организация «Ананда», заявки принимаются по телефонам: 8 (914) 983 60 50, 8 (983) 430-88-34 или 8 (908) 598-08-42. Компания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки.