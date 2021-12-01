Выставка «Дом, милый дом» расскажет об убежищах зверей, птиц, рыб и насекомых
3 декабря в Улан-Удэ откроется выставка «Дом, милый дом». Экспозиция музея природы Бурятии покажет разнообразие и особенности жилищ представителей фауны республики.
- Не только люди думают о том, как и из чего построить свои дома. И если вы считаете, что животным безразлично, где жить, то вы сильно ошибаетесь. Ведь каждому нужен дом, где он будет находиться в безопасности, сможет вырасти своё потомство. Но где его найти? А может, построить самому? Какой материал выбрать: камень, дерево, глину, траву, пух или веточки? Все эти вопросы решают звери, птицы, рыбы и даже насекомые! Обо всём об этом можно узнать на нашей выставке «Дом, милый дом», - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Выставка будет работать до 31 января включительно.
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В Улан-Удэ покажут жилища животных Бурятии
Общество, Фото:
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