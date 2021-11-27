В Закаменском районе Бурятии построят дорогу к отдалённому селу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Её начнут строить уже в следующем году



В Закаменском районе Бурятии дорогу к местности Дархинтуй планируется начать строить уже в следующем году. Проектируемая автомобильная дорога имеет протяжённость 10 километров. Жители улуса начали ждать её строительства ещё с 2018 года, когда была разработана проектно-сметная документация.



Стоит отметить, что фактическое расстояние от автомобильной дороги Дутулур – Утата – Далахай до села Дархинтуй составляет 22 километра, но по условиям госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» средства выделяются только на участок, равный 10 километрам. Строительство этого участка дороги будет разделено на два этапа с началом работ в 2022 году и окончанием в 2023 году. Оба этапа включат в себя подготовительный и основной периоды: рубку леса и корчёвку пней, устройство земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений, пересечения и примыкания, а также непосредственное обустройство дороги (установку знаков, барьерного ограждения, сигнальных флажков). Сметная стоимость работ составит 108190,14 тысяч рублей.



Напомним, что подъездной путь к селу Дархинтуй проходит по лесистой местности и не имеет соединения с автомобильными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием, что затрудняет выезд жителей населённого пункта к районному центру. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

