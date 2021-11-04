В улан-удэнской колонии открыли памятник олимпийскому чемпиону



Идея создания монумента принадлежит осуждённому. При просмотре новостей по телевизору мужчина увидел ролик, посвящённый олимпийскому чемпиону Владимиру Сафронову, уроженцу Улан-Удэ.



Работа заняла один месяц. Скульптура в натуральную величину изготовлена из цемента, который закреплён поверх жёсткого металлического каркаса. На заднем фоне имеется элемент декорации в виде угла боксёрского ринга, на котором изображены олимпийские кольца и надпись «16-е олимпийские игры 1956 года в Мельбурне».



- Для Ивана Козырева организовали экскурсию по колонии, которую провел начальник исправительного учреждения Евгений Слабухин. Министру спорта и молодёжной политики показали общежитие отряда положительно характеризующихся осуждённых, библиотеку, спортивный зал, а также другие монументы, находящиеся на территории учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Справка:



Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ. Жил на улице Шмидта рядом с цирком, куда ходил смотреть тренировки борцов. Занимался гимнастикой, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, бальными танцами. Посещал изостудию Улан-Удэнского дома пионеров.



Заниматься боксом начал с 13 лет у чемпиона РСФСР Александра Ринчинова, позже был подопечным Леонида Соколова.



В 1954 году Сафронов завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР.



В 1951 году поступил в Иркутское художественное училище. Был чемпионом по боксу Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, ВЦСПС, попал в сборную команду Сибири. В 1953 году принят в сборную СССР. В 1955 году Сафронов был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе. Из армии откомандировывался в распоряжение сборной олимпийской команды.



В 1956 году, заменив заболевшего Александра Засухина, вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, где неожиданно выиграл золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом среди советских боксёров. На пути к победе Сафронов победил выдающихся европейских боксёров Хенрика Недзведского и Томаса Николса. К этому моменту у Сафронова был всего лишь первый разряд по боксу.



Среди последующих успехов Сафронова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1957 года и победы на чемпионатах СССР 1958 и 1962 годов. Всего Сафронов провёл 316 боёв, одержав 294 победы.



Окончил Художественное училище в Иркутске и в 1963 году оформительский факультет Московского полиграфического института. Член КПСС с 1963 года. По окончании спортивной карьеры работал художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт».



Ушёл из жизни в 1979-м на 45 году жизни.



Открыли памятник начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев и министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев.