 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 ноября

03 ноября

Популярное

В улан-удэнской колонии открыли памятник олимпийскому чемпиону

В улан-удэнской колонии открыли памятник олимпийскому чемпиону
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Министру спорта Бурятии устроили экскурсию по колонии

4 ноября, в День народного единства, в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ торжественно открыли памятник советскому боксёру, олимпийскому чемпиону 1956 года в Мельбурне Владимиру Сафронову.

 

Открыли памятник начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев и министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев. 

Идея создания монумента принадлежит осуждённому. При просмотре новостей по телевизору мужчина увидел ролик, посвящённый олимпийскому чемпиону Владимиру Сафронову, уроженцу Улан-Удэ.

Работа заняла один месяц. Скульптура в натуральную величину изготовлена из цемента, который закреплён поверх жёсткого металлического каркаса. На заднем фоне имеется элемент декорации в виде угла боксёрского ринга, на котором изображены олимпийские кольца и надпись «16-е олимпийские игры 1956 года в Мельбурне».

- Для Ивана Козырева организовали экскурсию по колонии, которую провел начальник исправительного учреждения Евгений Слабухин. Министру спорта и молодёжной политики показали общежитие отряда положительно характеризующихся осуждённых, библиотеку, спортивный зал, а также другие монументы, находящиеся на территории учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Справка:

Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ. Жил на улице Шмидта рядом с цирком, куда ходил смотреть тренировки борцов. Занимался гимнастикой, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, бальными танцами. Посещал изостудию Улан-Удэнского дома пионеров.

Заниматься боксом начал с 13 лет у чемпиона РСФСР Александра Ринчинова, позже был подопечным Леонида Соколова.

В 1954 году Сафронов завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР.

В 1951 году поступил в Иркутское художественное училище. Был чемпионом по боксу Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, ВЦСПС, попал в сборную команду Сибири. В 1953 году принят в сборную СССР. В 1955 году Сафронов был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе. Из армии откомандировывался в распоряжение сборной олимпийской команды.

В 1956 году, заменив заболевшего Александра Засухина, вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, где неожиданно выиграл золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом среди советских боксёров. На пути к победе Сафронов победил выдающихся европейских боксёров Хенрика Недзведского и Томаса Николса. К этому моменту у Сафронова был всего лишь первый разряд по боксу.

Среди последующих успехов Сафронова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1957 года и победы на чемпионатах СССР 1958 и 1962 годов. Всего Сафронов провёл 316 боёв, одержав 294 победы.

Окончил Художественное училище в Иркутске и в 1963 году оформительский факультет Московского полиграфического института. Член КПСС с 1963 года. По окончании спортивной карьеры работал художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт».

Ушёл из жизни в 1979-м на 45 году жизни.
колония памятник спорт бокс Олимпийские игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии открыли памятник олимпийскому чемпиону
В улан-удэнской колонии открыли памятник олимпийскому чемпиону
Общество, 04.11.2021
Министру спорта Бурятии устроили экскурсию по колонии
В Иркутской области с начала года украли скот на 2 млн рублей
В Иркутской области с начала года украли скот на 2 млн рублей
Общество, 04.11.2021
Владельцев животных просят исключить бесконтрольный выпас скота
Бурятия представлена на выставке регионов ДФО в Корее
Бурятия представлена на выставке регионов ДФО в Корее
Общество, 04.11.2021
Республика представила туристический потенциал 
В Кяхтинском краеведческом музее открывается выставка об эвенках
В Кяхтинском краеведческом музее открывается выставка об эвенках
Общество, 04.11.2021
Выставка «Земля предков» будет работать до середины декабря 
Трамваи в Улан-Удэ усиленно дезинфецируют
Трамваи в Улан-Удэ усиленно дезинфецируют
Общество, 04.11.2021
Каждую ночь проводится обработка вагонов парогенератором
Митрополит Иосиф подарил Сретенскому женскому «противовирусную» икону
Митрополит Иосиф подарил Сретенскому женскому «противовирусную» икону
Общество, 04.11.2021
Никифор Прокаженный считается защитником от вирусных заболеваний
Число больных коронавирусом в Бурятии продолжает расти
Число больных коронавирусом в Бурятии продолжает расти
Общество, 04.11.2021
Общее число случаев заражения приближается 64 тысячам 
Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы
Росгвардейцы Бурятии нарядились в национальные костюмы
Общество, 04.11.2021
Росгвардейцы поддержали челлендж ко Дню народного единства
В Улан-Удэ на входе в торговый центр задержали женщин без масок
В Улан-Удэ на входе в торговый центр задержали женщин без масок
Общество, 04.11.2021
Женщины были доставлены в отдел полиции для разбирательства
Глава Бурятии пригласил корейских школьников на Байкал
Глава Бурятии пригласил корейских школьников на Байкал
Общество, 04.11.2021
Приглашение прозвучало на российско-корейском форуме
Дороги Улан-Удэ очищают от ночного снега
Дороги Улан-Удэ очищают от ночного снега
Общество, 04.11.2021
Работы по расчистке дорог продолжаются
Было — стало: Улан-Удэ на открытках 1973 года и сейчас
Было — стало: Улан-Удэ на открытках 1973 года и сейчас
Общество, 04.11.2021
Предлагаем посмотреть на Улан-Удэ в прошлом с помощью интересной подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^