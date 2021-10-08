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В центра Северобайкальска благоустраивают парк

В центра Северобайкальска благоустраивают парк
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В следующем году здесь появится пешеходный фонтан

В парке в центре города Северобайкальск продолжается благоустройство. В этом году здесь идёт создание входной зоны на территорию парка. На сегодняшний день на объекте уже проложили тротуарную плитку, установили колонны и клумбу для зелёных насаждений. В следующем году на этой территории появится первый в городе пешеходный фонтан.

Благоустройство центрального парка началось в 2019 году. Именно этот объект на протяжении нескольких лет путём голосования выбирают сами жители. Так в городском парке появились новые бетонированные дорожки, освещение и скамейки. Также за это время здесь установили детскую игровую площадку, скейт-парк и площадку для воркаута. В этом году занялись обустройством входной зоны.

- Сейчас на объекте завершаются работы, запланированные на этот год. На входе в парк возвели колонны, осталось только оформить их электрической подсветкой и установить крышу. Подрядчик выполняет строительные работы на должном уровне, - отметила начальник отдела развития строительного комплекса министерства строительства Бурятии Татьяна Доброва.

За всё это время на благоустройство всего парка было выделено порядка 15 миллионов рублей. Но на этом благоустройство парка не заканчивается. В этом году местные архитекторы предложили установить на входе в парк пешеходный фонтан. Проект получил поддержку среди жителей и уже в следующем году будет реализован.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ , также в Северобайкальске завершены работы по благоустройству придомовых территорий по улицам Мира и Ленина.

- В текущем году на дворовой территории ул. Мира, 9, 11 и ул. Ленина, 18, 20, 22 установлено игровое оборудование, приобретённое в прошлом году за счёт средств проекта. А также приобретены и установлены скамейки и урны, - рассказал председатель комитета по управлению городским хозяйством Максим Зыков. - Проект продолжает реализацию, поэтому в следующем году планируем провести благоустройство придомовой территории по ул. Мира, 21, 23.
Северобайкальск благоустройство Бурятия парк

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