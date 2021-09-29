Школьники Улан-Удэ расскажут миру о Байкале

В Бурятии проходит конкурс видеороликов и электронных плакатов



В столице Бурятии стартовал городской конкурс «Расскажи миру о Байкале». Он проходит в рамках образовательного марафона «Baikal Awards», посвящённого 355-летию со дня основания Улан-Удэ.



В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Улан-Удэ. Мероприятие проводится в трёх возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет, а также в двух номинациях. Первая – видеопрезентация «Расскажи миру о Байкале». Это видеоролик, в котором конкурсант рассказывает о положительном моменте своей жизни, связанным с озером Байкал или о своих чувствах к озеру. Во второй номинации – электронном плакате – нужно создать страницу в электронном виде, которая также рассказывает о положительном моменте жизни конкурсанта, связанным с озером Байкал или о чувствах к озеру.



Работы принимаются по 8 октября на электронную почту ekosgddut@mail.ru. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте городского дворца детского (юношеского) творчества, сообщает экологическая школа «Экос».



Возрастное ограничение 6+

