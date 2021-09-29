В Бурятии проходит конкурс видеороликов и электронных плакатов
В столице Бурятии стартовал городской конкурс «Расскажи миру о Байкале». Он проходит в рамках образовательного марафона «Baikal Awards», посвящённого 355-летию со дня основания Улан-Удэ.
В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Улан-Удэ. Мероприятие проводится в трёх возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет, а также в двух номинациях. Первая – видеопрезентация «Расскажи миру о Байкале». Это видеоролик, в котором конкурсант рассказывает о положительном моменте своей жизни, связанным с озером Байкал или о своих чувствах к озеру. Во второй номинации – электронном плакате – нужно создать страницу в электронном виде, которая также рассказывает о положительном моменте жизни конкурсанта, связанным с озером Байкал или о чувствах к озеру.
Работы принимаются по 8 октября на электронную почту ekosgddut@mail.ru. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте городского дворца детского (юношеского) творчества, сообщает экологическая школа «Экос».
Возрастное ограничение 6+
Школьники Улан-Удэ расскажут миру о Байкале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии проходит конкурс видеороликов и электронных плакатов
40 высокоточных копий листов уникального памятника представят в Абакане
Площадки по сбору уже установлены на 10 станциях КБЖД
Спустя 30 лет из Улан-Удэ открылся прямой рейс в Омск
В рамках собрания прошло награждение отличившихся семей
Их проведут без участия зрителей
Авторы представят работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»
Тестировать места общественного пользования будут «серебряные» волонтёры
Заложен фундамент центра по изучению руин города Луут
Любовь Калабина защищала Ленинград от налётов немецкой авиации
Это касается граждан, проживающих в домах, которые включены в программу комплексного развития территорий
Первенство проходило среди воспитанников спортшкол 2007 года рождения
На него были приглашены орнитологи из Бурятии
Соревнования среди спортсменов до 23 лет проведут в начале октября в Подмосковье
Природное явление повторили в лабораторных условиях